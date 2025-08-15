Vukelić: U toku je operacija gašenja profila na Iksu koji se bore protiv njih

Dejan Vukelić, zamenik glavnog i odgovornog urednika lista Informer kaže da je u toku blokaderska operacija gašenja profila na Iksu koji se bore protiv njih.

Kako je naveo, to se postiže velikim brojem prijava da su navodno prekršena pravila Iksa.

- Mene su pre dva dana banovali na 12 sati zbog gluposti, a sada na čak 7 dana zbog toga što sam ukazao na fašizam portala Nova, koji je dehumanizovao ćacije, predstavivši ih kao nešto što nisu ljudi - naveo je Vukelić.

Ovo je printskrin zabrane i naslova Nove na koji je reagovao.

