AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O BLOKADERIMA: Od početka su govorili da neće izbore i referendume, onda su došli kada su shvatili da moramo da se bavimo Ekspom

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da postoje ljudi koji ne žele da legalno dođu na vlast.

- U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ne izborima i slobodnim izborima.Od p očetka su govorili da neće izbore, i da neće referendume, onda su došli kada su shvatili da moramo da se bavimo Ekspom i rešavamo stvari, rekli su - sada ćemo da tražimo nešto što niko ne može da nam ispuni, da bismo mogli da neredima i silom dođemo na vlast. To je toliko neodgovorno, i neozbiljno, nefer prema građanima Srbije, a uzgred i glupo, jer se neće dogoditi - naveo je Vučić za Javni servis.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Ekonomija

#Izbori

#blokade

#ekspo

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ PORUČIO: NEĆE BITI GRAĐANSKOG SUKOBA U SRBIJI! Moramo da brinemo o svima, pa o i blokaderima i njihovim porodicama

Politika

'LJUDI HOĆE DA SRBIJA IDE NAPRED' Vučić poručio: Politika je da stvaraš, da imaš program i da se boriš ali na častan način! Moramo da se borimo za svo

Politika

VUČIĆ: Neće više biti 5. oktobra u Srbiji

Politika

NIKO IH SE NE PLAŠI Vučić o blokaderima: Za njih je trobojka ko crvena marama, ipak, moramo da pokušamo da ujedinimo ljude

Politika

'NIKADA NEĆE RAZUMETI DA POSTOJE LJUDI KOJI ŽIVE ZA OVU ZEMLJU' Vučić: Ne možete da pobedite srce ljudi koje se bori za ovu Srbiju (VIDEO)

Politika

Ne da Srbin da mu rušiš državu! Vučić poslao jasnu poruku blokaderima (VIDEO)