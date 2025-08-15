NASTAVLJAJU SE HAPŠENJA BLOKADERA NASILNIKA: Priveden muškarac koji je gađao policiju na protestu u Beogradu

AKTUELNO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S.R. (2003) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, saopšteno je večeras iz MUP.

On se sumnjiči da je u noći između 13. i 14. avgusta, na neprijavljenom javnom skupu, sa više lica, na uglu Beogradske ulice i Bulevara kralja Aleksandra, najpre vređao, a potom i gađao ''podesnim čvrstim predmetima'' policijske službenike, od kojih su dvojica zadobila povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu Beogradu.

Policija nastavlja rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u napadu na policijske službenike i narušavala javni red i mir, navodi se u saopštenju.

