Skandalozno obraćanje majke privedenog blokadera teroriste: Lepo si gospođo vaspitala svoje dete, da pali, uništava i napada policiju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Majka jednog od uhapšenih blokadera-terorista dala je sramnu izjavu za N1 u kojoj je navela da ga je učila pravim vrednostima.

- To su suze, to je vaše dete, vaše pasuljče koje ste vi rodili, negovali, koje ste učili pravim vrednostima, ljudskošću, lepim rečima, Mi uvek se u kući malo šalimo, kažemo, verujemo u crno i u belo, znači u pravdu. A ovo je nešto što ja ne mogu vam opisati, ja ću se opet rasplakati, znači to je jako teško i emotivno - rekla je ona.

Lepo si gospođo vaspitala svoje dete, da pali, uništava i napada policiju

Autor: Iva Besarabić

