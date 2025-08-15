AKTUELNO

Politika

KAD POLICIJA REAGUJE - BRUTALNOST! KAD NEMA POLICIJE - ZAŠTO JE NEMA: Šolakovi mediji ne mogu da se dogovore šta žele od države! Ali, priznali su jedno

Izvor: Pink.rs, Foto: LOGO ||

Kada policija brani prostorije SNS - zašto ih brani? Kad reaguje na napade - policijska brutalnost. Kad nema policije - zašto je nema? Šolakovi mediji sami sebe demantuju.

Na portalu N1 pitali su se zašto prostorije SNS u Novom Sadu juče nisu bile branjene od strane policije tokom napada blokadera.

Naime, na pomenutom portalu objavljena je vest pod naslovom "Ko su demonstranti, ko policajci, a ko "polićaci" i zašto prostorije SNS niko nije branio".

Time su, zapravo, i sami priznali da policija ima obavezu da štiti imovinu i javni red i mir.

Međutim, kad policija to uradi, onda je optužuju za "brutalnost“. Kad ne reaguje – optužuju je da "ne radi svoj posao“.

Očigledno je da se stavovi Šolakovih medija ne zasnivaju na principima, već na želji da po svaku cenu napadnu državu i unesu nestabilnost u Srbiju.

Zaključak je da na ovim medijima ne mogu da se dogovore šta žele od države i policije, ali je sigurno da žele uvek suprotno onome što rade. Cilj je napad na Srbiju po svaku cenu.

Autor: Iva Besarabić

#N1

#Nasilje

#Nova S

#blokaderi

#Šolak

