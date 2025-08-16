Sloboda Mićalović od maskiranih huligana vidi devojčice u roze? (FOTO)

Nasa poznata glumica Sloboda Mićalović ne prestaje sa objavama na Instagramu kojima daje podršku huliganima, nemirima i rušenju drzave, prenose mediji.

Nameće se pitanje šta stoji iza takvih objava - da li pritisak kolege Dragana Bjelogrlića i pretnje da neće više moći da glumi u filmovima koje on producira ili prosto njena osveta državi jer je izgubila neke od milionskih projekata koje je radila sa Telekomom, prenose mediji.

Policija svako veče rizikuje život i trude se da nikoga ne povrede, a glumica objavljuje ovakve poruke.

U svakom slučaju, ostaje pitanje jesu li za glumicu ulične scene nasilja njena zamisao države u kojoj deca treba da joj žive, pišu mediji.

Autor: A.A.