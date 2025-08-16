OBELEŽENA 104. GODIŠNJICA OD SMRTI KRALJA PETRA PRVOG KARAĐORĐEVIĆA Stamenkovski: Kruna kralja Petra Prvog Karađorđevića - simbol slobode i državnosti

Ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, predvodila je državnu ceremoniju polaganja venaca, povodom obeležavanja 104. godišnjice od smrti kralja Petra Prvog Karađorđevića, u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu.



Obrativši se prisutnima, ministarka je istakla da je kruna Kralja Petra, izlivena od bronze turskog topa kojim je komandovao Karađorđe u Prvom srpskom ustanku, zauvek postala simbol slobode i državnosti.



"To nije bila kruna raskoši, već kruna žrtve. Kruna stradanja i pobede srpskog naroda. Ona svedoči da se država ne gradi na ugnjetavanju, već na pravdi, da vlast nije privilegija, već odgovornost. Kruna nije iznad naroda, ona pripada narodu", naglasila je.

Ministarka je navela i da Oplenac nije samo kraljevska grobnica, već zavetno mesto srpskog naroda i putokaz generacijama kako se voli svoj koren i čuva država.



"Danas, u vremenu novih izazova, kada Srbija stoji pred iskušenjem da joj se oduzme pravo na samostalnost i sopstveni put, moramo se setiti poruke te krune. Kao što je iskovana iz neprijateljskog topa, tako i mi danas moramo pokazati da iz pritisaka može nastati nova snaga, a iz iskušenja novo jedinstvo", poručila je Đurđević Stamenkovski.



Na kraju, istakla je da je najveća čast današnjih generacija da Srbiju ostave svojoj deci jaču, pravedniju i slobodniju:

"Dosta je bilo krvavih revolucija i bratoubistava. Predugo su Srbiju drobili našim sopstvenim rukama. Moramo se zagrliti kao braća i sestre koji znaju da je otadžbina jedna."

Svečanosti su prisustvovali mitropolit šumadijski Jovan, predstavnici Vojske Srbije, kao i brojni potomci i građani.



Autor: D.B.