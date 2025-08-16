VLADA SRBIJE KONSTATOVALA: Igoru Popoviću istekao mandat na mestu pomoćnika direktora Kancelarije za KiM

Vlada Srbije konstatovala je da Igor Popović više ne obavlja funkciju v. d. pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju usled isteka mandata, objavljeno je na sajtu Vlade

Kako se navodi, Popoviću je mandat istekao 13. avgusta, a prestanak dužnosti v.d. pomoćnika direktora Kancelarije za KiM mu je konstatovan na poslednjoj sednici Vlade.

"Konstatuje se da Igoru Popoviću prestaje dužnost vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji 13. avgusta 2025. godine", navodi se u rešenju.

Popović je 18. jula uhapšen na administrativnom prelazu Brnjak, nakon što je u Velikoj Hoči kod Orahovca na obeležavanju godišnjice stradanja Srba orahovačkog kraja tzv. OVK nazvao terorističkom organizacijom, a tzv specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je 5. avgusta da je podiglo optužnicu protiv njega zbog navodnog "izazivanja razdora i netrpeljivosti".

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao mu je 8. avgusta kaznu zatvora od šest meseci, koja je preinačena u novčanu kaznu u iznosu od 3.000 evra, kao i zabranu ulaska na KiM u trajanju od dve godine.

Autor: D.B.