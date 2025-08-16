AKTUELNO

Politika

VLADA SRBIJE KONSTATOVALA: Igoru Popoviću istekao mandat na mestu pomoćnika direktora Kancelarije za KiM

Izvor: Tanjug, Foto: kosovoonline ||

Vlada Srbije konstatovala je da Igor Popović više ne obavlja funkciju v. d. pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju usled isteka mandata, objavljeno je na sajtu Vlade

Kako se navodi, Popoviću je mandat istekao 13. avgusta, a prestanak dužnosti v.d. pomoćnika direktora Kancelarije za KiM mu je konstatovan na poslednjoj sednici Vlade.

"Konstatuje se da Igoru Popoviću prestaje dužnost vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji 13. avgusta 2025. godine", navodi se u rešenju.

Popović je 18. jula uhapšen na administrativnom prelazu Brnjak, nakon što je u Velikoj Hoči kod Orahovca na obeležavanju godišnjice stradanja Srba orahovačkog kraja tzv. OVK nazvao terorističkom organizacijom, a tzv specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je 5. avgusta da je podiglo optužnicu protiv njega zbog navodnog "izazivanja razdora i netrpeljivosti".

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao mu je 8. avgusta kaznu zatvora od šest meseci, koja je preinačena u novčanu kaznu u iznosu od 3.000 evra, kao i zabranu ulaska na KiM u trajanju od dve godine.

Autor: D.B.

#Kim

#Vlada Srbije

#igor popovic

#mandat

#pomocnik direktora

POVEZANE VESTI

Politika

Petković ostaje na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju

Politika

KURTI PONOVO HAPSI SRBE: Priveden pomoćnik direktora Kancelarije za KiM Igor Popović

Politika

Vlada Srbije postavila generala Vasiljevića za direktora policije

Politika

NA SNAZI TEHNIČKA VLADA: Skupština Srbije konstatovala ostavku predsednika Vlade Miloša Vučevića

Politika

Pomoćnik direktora Kancelarije za KiM doveden u sud u Prištini: Popović uspravne glave, pokazao dostojanstvo (VIDEO)

Politika

Oglasila se vlada Srbije: U pitanju je uredba o NACIONALNOM STADIONU!