'PLJUNI SRBIJU JOŠ JAČE, MOŽDA DOBIJEŠ BOLJI POSAO OD STRANACA' Brnabić odgovorila Brankici Janković (FOTO)

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je Brankici Janković.

- Ovo je žena koja je na osnovu parlamentarne većine koju je obezbedila @sns_srbija dobila DVA (2) mandata na mestu povernika za zaštitu ravnopravnosti. U to vreme nije imala ni jednu primedbu, štaviše optuživali su nas da smo podrškom Brankici Janković ukinuli nezavisne institucije jer je SNS kadar. Ova izjava je izjava osobe koja ima nula ličnog i profesionalnog integriteta, a potreban joj je novi posao jer joj u novembru ove godine ističe i drugi mandat, nakon koga zakonski ne može da aplicira za treći. Ovo je preporuka strancima, aplikacija za novi posao u nekoj međunarodnoj organizaciji ili NVO i ništa više od toga. Najviše govori o gospođi Janković, a baš ništa o temi o kojoj priča. Posebno imajući u vidu da je za ravnopravnost u Srbiji učinila - baš ništa, a da je poverenje građana u instituciji koju vodi nepostojeće - pošto ni ne znaju da ta institucija postoji. Pljuni, Brankice, Srbiju jače, možda dobiješ bolji posao od stranaca. Mogla bih traktat da napišem o glupostima koje je izrekla, ali ko će se baviti ovakvim ljudima.... - poručila je Brnabić.

Autor: A.A.

