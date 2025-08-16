AKTUELNO

Politika

NAORUŽANI DO ZUBA: Biber sprej, Molotovljevi kokteli, palice pronađeni kod blokadera kod Valjeva

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: TV Pink Printscreen/MUP Srbije ||

Policija je na ulasku u Valjevo zaustavila vozila onih koji su krenuli na nasilne proteste i u njima pronašla brojna pirotehnička sredstva, palice, fantomke i mnoge druge "rekvizite" za sprovođenje nasilja!

U Valjevu i okolini zaustavljeno je više vozila sa sumljivim licima, za koje se ispostavilo da su došli naoružani na večerašnji protest.

Blokaderi su večeras krenuli sa ozbiljnim planom, naoružani do zuba, a prema prvim informacijama na bezbedonosnim punktovima u okolini Valjeva pre manje od 20 minuta došlo je i do hapšenja.

Foto: MUP Srbije

Na bezbednosnom punktu na Iverku, mesto Popučke, grad Valjevo, zaustavljeno je putničko vozilo kragujevačkih tablica kojim je upravljao Martin C. (27) iz Kragujevca. Izvršenim pregledom, kod njega je pronađeno: dva biber spreja, jedna fantomka i jedna kaciga, a predmeti su se nalazili u crnom rancu.

Foto: MUP Srbije

Takođe je izvršen pregled i putnika u vozilu Miloša M. (28) iz Beograda, kod kojeg su pronađena dva biber spreja, tri polufantomke tzv "bandale", jedan par rukavica, jedna kaciga i jedna molerska maska.

Zaustavljen je i Nemanja N. (22), kao i Nemanja D. kod kojeg su pronađene dve baklje i dve palice. 

Foto: MUP Srbije

Takođe, zaustavljen je i jedan od glavnih lažnih veterana, koordinator za komunikaciju sa plenumima blokadera na fakultetima Goran S. kod kojeg je pronađeno više bočica napunjenih zapaljivom materijom molotovljev koktel, imao spakovane infuzije, štangle, kaciga, taktičke pantalone!

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Specijalna emisija o dešavanjima u Srbiji - Blokaderi za večeras najavili NAJVEĆI HAOS

Autor: Pink.rs

