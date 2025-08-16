BRNABIĆ O SKRNAVLJENJU SRPSKE TROBOJKE U NOVOM SADU 'Naravno da blokaderi 'opravljaju' zastavu za koju su generacije živote dale!' (FOTO)

Naravno da su blokaderi ponovo oskrnavili srpsku trobojku. Oni "opravljaju" zastavu za koju su generacije živote dale, napisala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, reagujući na pisanja medija.

- Oni jednostavno ne mogu, a da ne kidišu na nacionalne simbole ove zemlje. I to svima govori sve o njima, njihovom odnosu prema Srbiji i šta bi od Srbije ostalo da se oni pitaju - napisala je na svom X nalogu.

Autor: A.A.