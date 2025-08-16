LAŽI N1 RAZOTKRIVENE: Šolakov novinar pokušao da izmisli napad policije, ispao smešan (VIDEO)

Novinar N1 pokušao je da izmisli napad policije kako bi diskreditovao državne službenike, ali je plan propao i ispao smešan. Još jedan dokaz pristrasnog izveštavanja te televizije.

Na najnovijem primeru postaje očigledno da je N1, poznata po svojim pristrasnim i senzacionalističkim izveštajima, spremna da manipuliše činjenicama kako bi stvorila lažnu sliku o događajima u Srbiji. Jedan od njihovih novinara, pokušao je da predstavi da ga je policija napala, ali je plan brzo propao i ispao je potpuno smešan.

Ovaj incident još jednom pokazuje da tajkunska televizija N1 ne izveštava objektivno, već pokušava da opravda nasilje blokadera i diskredituje državne službenike. Umesto da informiše javnost, N1 se pretvara u propagandnu mašinu koja širi laži i stvara haos.

Autor: Pink.rs