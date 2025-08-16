'VEČERAS JE PREĐENA CRVENA LINIJA' Ministar Milićević: Valjevo neće pasti pred vandalima i mržnjom!

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević osudio je oštro nasilje blokadera u Valjevu.

- Večeras je u mom Valjevu pređena svaka crvena linija. Ono što se dogodilo nema nikakve veze sa politikom, niti sa mirnim izražavanjem stava – ovo je čisto nasilje i bezumlje.

Zapaljene su prostorije Srpske napredne stranke u stambenoj zgradi u kojoj žive porodice, deca, obični građani. Samo zahvaljujući blagovremenoj intervenciji vatrogasaca i policije sprečena je tragedija u kojoj je mogla da izgori cela zgrada.

Istovremeno, napadnute su i prostorije Socijalističke partije Srbije, demolirana je Gradska uprava, oštećeno je Tužilaštvo, a stradao je čak i jedan kafić samo zato što se njegov vlasnik smatra bliskim Srpskoj naprednoj stranci.

Ovo nisu Valjevci. Valjevci su čestiti, mirni i pošteni ljudi koji vole svoj grad i svoju Srbiju. Ovo su ekstremisti i rušitelji koji misle da motkama, požarima i uništavanjem mogu da zastraše građane i institucije.

Kao ministar, ali pre svega kao Valjevac, kažem jasno: Valjevo neće pasti pred vandalima i mržnjom. Država će odgovoriti odlučno. Očekujem da tužilaštvo odmah reaguje, a da svi počinioci budu procesuirani i najstrože kažnjeni.

Srbija neće goreti. Valjevo neće pasti. Pobediće red, mir i zakon - izjavio je ministar Milićević.

Autor: Pink.rs