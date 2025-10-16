Stanković za Pink najavio konkurs za direktora Pete beogradske gimazije: Školom ne mogu da upravljaju đaci niti roditelji

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da će uskoro biti raspisan konkurs za direktora Pete beogradske gimnazije i dodao da će uskoro biti organizovana nastava za većinu učenika Pete beogradske gimnazije, kojima je stalo do obrazovanja i vaspitanja,

Stanković je za TV Pink rekao da je da ta škola ima zakonito izabranog direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora i istakao da đaci ne treba da iznose zahteve u vidu ultimatuma.

Ministar je dodao da će uskoro biti organizovana nastava za većinu učenika Pete beogradske gimnazije kojima je stalo do obrazovanja i vaspitanja, navodeći da će oni biti premešteni u neke škole koje se nalaze u okolini te gimnazije i da će biti angažovani profesori koji su spremni da ispunjavaju svoje radne obaveze.

Stanković je rekao da ne zna koliko dugo će učenici Pete beogradske gimnazije da fizički blokiraju školu i naglasio da školom ne mogu da upravljaju đaci niti roditelji.

"Ona (v.d. direktora) upravlja školom, ne upravljaju saveti roditelja, ne upravljaju školski odbori i ne upravljaju vajber grupe. Niti njihovi zahtevi, oni mogu da se saslušaju, ali njihovi zahtevi ne mogu da budu isporučeni u vidu ultimatuma", ukazao je Stanković.

Naveo je da je, dok je on na mestu ministra prosvete, zakonit rad škole prvi princip funkcionisanja obrazovnih ustanova.

"Fizička blokada Pete beogradske gimnazije je apsolutno nezakonita, i ne samo to, nego je i bebezbedna", rekao je Stanković i ukazao da đaci ulaze u otvorenu školu, u kojoj se oni nalaze i njihova sigurnost je pod znakom pitanja.

Ministar je istakao da ta beogradska gimnazija ima 44 odeljenja, a da su inicijatori blokade tek dva odeljenja.

Stanković je dodao da je deo učenika beogradske gimnazije "Sveti Sava" pokušao da inicira sličan događaj kao u Petoj, ali da su bili manjina, a nastavnici i uprava škole su bili odgovorni i savesni i zadržali su apsolutnu kontrolu nad nastavnim procesom.

"Škola je i dalje obrazovna institucija, a ne poligon za politiku kao što je to, nažalost, u ovom trenutku Peta beogradska gimnazija", naveo je Stanković.

Ministar prosvete rekao je da danas od 1.681 škole u Srbiji, dve gimnazije ne rade redovno, odnosno Peta beogradska gimnazija koje je u fizičkoj blokadi, kao i gimnazija Uroš Predić, gde je proglašen štrajk i časovi traju kraće od 45 minuta.

