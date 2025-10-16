NASTAVLJENA SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: Poslanici raspravljaju o zakonu za EXPO 2027 – evo šta je na dnevnom redu!

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

Sednica je nastavljena u 10 časova, a prvi sat je rezervisan za poslanička pitanja članovima Vlade Srbije.

Tokom dana, poslanici razmatraju amandmane na više predloga zakona, među kojima su izmene Zakona o sudskim taksama, Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru, kao i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

U nastavku rada, Skupština razmatra i amandmane na Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Podsećamo, poslanici su u utorak završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Prva sednica jesenjeg zasedanja počela je 7. oktobra, a na dnevnom redu je ukupno 48 tačaka. Poslanici su 9. oktobra završili načelni pretres prvih osam predloga zakona, nakon čega su prešli na raspravu u pojedinostima.

Na početku sednice odlučeno je da se objedinjena rasprava vodi u tri celine – o tačkama od 1. do 8, od 9. do 39. i od 40. do 48. dnevnog reda.

Autor: Dalibor Stankov