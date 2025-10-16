AKTUELNO

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SA ČEN BO: Pokazala posvećenost prijateljstvu Srbije i Kine konkretnim rezultatima

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članovima delegacije Kineskog instituta za međunarodne studije na čelu sa predsednicom tog instituta i generalnim sekretarom Istraživačkog centra diplomatske misli Si Đinpinga Čen Bo.

- Uvek mi je posebno zadovoljstvo da u Beogradu ugostim drage prijatelje naše zemlje. Danas sam razgovarao sa gospođom Čen Bo, predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije i nekadašnjom ambasadorkom NR Kine u Srbiji, povodom njenog učešća na konferenciji "Dijalozi o Kini“. Lepo je videti da se u našem gradu okupljaju ljudi koji veruju u razgovor, saradnju i razumevanje, sve ono što nam je neiphodno u ovim vremenima velikih globalnih promena - napisao je Vučić na Instagramu.

Kako ističe, zahvalio se Čen Bo na trajnom doprinosu razvoju našeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

- Tokom njenog mandata u Beogradu, ali i danas kao čelnica CIIS-a, pokazala je posvećenost prijateljstvu Srbije i Kine konkretnim rezultatima. Zajedno smo, u okviru inicijative „Pojas i put“, pokrenuli i realizovali brojne projekte od koristi za naše građane. Naše sveobuhvatno strateško partnerstvo, od modernizacije železnica i saobraćajne infrastrukture do novih investicija, tehnologija i radnih mesta, donelo je vidljive rezultate. Nastavljamo da čuvamo dobro poslovno okruženje za naše kompanije i da otvaramo nove projekte. Posebno sam zahvalio Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Kineskom institutu za međunarodne studije na sjajnoj organizaciji ovog važnog skupa koji podseća da su otvoren razgovor i uvažavanje različitih pogleda put do stabilnije budućnosti. Uveren sam da će razgovori dodatno približiti Kinu Srbiji, Evropi i svetu i otvoriti nova poglavlja naše saradnje.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Kina

#Politika

#Srbija

#Čen Bo

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić danas sa delegacijom Kineskog instituta za međunarodne studije

Politika

Vučević se sastao sa Čen Bo: Srbija i Kina nastavljaju da jačaju prijateljstvo

Društvo

Petković i Starović sa Čen Bo: U Kini Srbija uvek ima ispruženu ruku prijateljstva i pomoć

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA GUTEREŠOM: Razmenili mišljenja o najvažnijim globalnim temama i ključnim pitanjima budućnosti sveta! Razgovarali i o KiM i regionu

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ S GENERALNIM SEKRETAROM OEBS-A: Srbija i dalje snažno podržava regionalnu stabilnost i konstruktivnu saradnju sa svim susedima (FOTO)

Politika

Vučić sa Kapetanovićem: Verujemo da kroz regionalnu povezanost možemo da stvorimo više prilika za naše građane