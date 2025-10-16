Branislav Klanšček: 'Naš protest' - vaša odgovornost

Predsednik Upravnog odbora RTS-a Branislav Klanšček reagovao je povodom objave na Instagram profilu "Naš protest".

Saopštenje predsednika UO prenosimo u celosti:

U vremenu kada se granice između privatnog mišljenja, javnog delovanja i profesionalne odgovornosti sve češće brišu, pojavljuju se i nove forme političkog izražavanja – neformalne, nevidljive, a vrlo glasne.

Jedna od takvih pojava je i grupa koja se predstavlja kao "Naš protest", koja deluje isključivo na društvenoj mreži Instagram, bez lica, bez potpisa, bez preuzimanja odgovornosti. Grupa "Naš protest" se, kako tvrdi, sastoji od zaposlenih u RTS-u koji izražavaju svoje nezadovoljstvo društvenim i profesionalnim okolnostima. Međutim, način na koji to čine – anonimno, bez ikakve unutrašnje verifikacije, institucionalnog okvira ili pravne odgovornosti – nije primer građanskog aktivizma. To je oblik pritiska koji pokušava da se prikaže kao sloboda govora, dok zapravo deluje mimo svih pravila koja važe u jednoj ozbiljnoj javnoj ustanovi.

Najnoviji primer ovakvog delovanja zabeležen je juče, kada je ovaj Instagram profil javno pozvao generalnog direktora i glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa RTS-a "da pokrenu disciplinski postupak i kazne urednice Dnevnika 2" zbog, kako oni navode, "neprofesionalnog i nesavesnog obavljanja uredničkog posla".

Takav čin prevazilazi granicu kritike. To je poziv na institucionalnu cenzuru – ne iznutra, kroz legalne mehanizme, već spolja, iz anonimnosti. Ne znamo ko su autori tih poruka, da li su uopšte zaposleni na RTS-u, da li su novinari ili administrativni radnici, da li iza te stranice stoje pojedinci ili politički aktivisti. Ipak, oni sebi daju za pravo da govore u ime zaposlenih, traže disciplinske mere i utiču na uređivačku politiku.

Zamislite apsurdnu situaciju u kojoj bilo ko može otvoriti nalog na društvenoj mreži, proglasiti se zaposlenim u nekoj instituciji i odatle zahtevati ostavke, kazne, promene sadržaja – bez da iko zna ko su, po kom osnovu deluju i za čije interese rade. To nije borba za slobodu govora. To je zloupotreba tog prava.

Naravno, pravo na slobodno izražavanje mišljenja je zagarantovano svakome. Ali u svakoj ozbiljnoj instituciji – posebno u javnom servisu – važe i pravila odgovornosti, profesionalnog ponašanja i transparentnosti. RTS ima Programski savet, ima Upravni odbor, ima etičke kodekse, sindikate, interna tela i procedure putem kojih svaki zaposleni može pokrenuti inicijativu, prijaviti nepravilnosti ili izraziti neslaganje. Međutim, za to je potrebno nešto više od statusa na Instagramu. Potrebno je da se obrati sa imenom i prezimenom i da se preuzme odgovornost za izgovorenu reč.

Javni servis nije ničija lična platforma. On pripada svim građanima, a uređuju ga profesionalci. U tom kontekstu, pozivi na linč urednika iz senke anonimnih profila predstavljaju ozbiljno podrivanje kredibiliteta kuće, urušavanje profesionalnih normi i narušavanje kolegijalnih odnosa.

Zaposleni u RTS-u imaju pravo da misle, da govore, da se ne slažu – ali nemaju pravo da se kriju iza kolektiva dok pojedinačno izbegavaju odgovornost. Pozivanje na građanska prava bez istovremenog prihvatanja obaveza – kako profesionalnih, tako i pravnih – vodi ka razgradnji institucija, a ne njihovom jačanju.

Zato je važno da ovakve pojave jasno imenujemo. Nije svaka kritika konstruktivna. Nije svaka anonimna grupa pokret. I nije svako izjašnjavanje sloboda. Kada grupa nepoznatih lica zahteva od javnog servisa da cenzuriše sopstvene urednike – to nije građanski protest. To je neodgovorni pritisak.

Javni servis mora ostati mesto profesionalizma, dijaloga i javne odgovornosti. Za to je, pre svega, potrebna hrabrost da se iza svojih stavova stane otvoreno i imenom. Sve drugo – ostaje u domenu anonimnog aktivizma, koji nikome ne donosi ni istinu ni pravdu.

Autor: A.A.