BOLEST BLOKADERA I N1: Hvale se da je normalno uništiti prugu i ugroziti živote ljudi! (VIDEO)

Foto: Ustupljene fotografije

U Smederevu je policija sprečila blokadere da demontiraju železničku prugu i ugroze živote građana. Ovaj incident pokazuje koliko su blokade opasne i koliko je neodgovorno ponašanje učesnika hvaliti na medijima poput N1.

U Smederevu je došlo do ozbiljne opasnosti po građane kada se okupila grupa blokadera koje je predvodio Pokret Tvrđava. Incident je eskalirao kada je deo okupljenih pokušao da demontira deo železničke pruge, čime su direktno ugrozili život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

- U jednom trenutku došlo je do guranja između građana i policije, koja je odmah reagovala kako bi sprečila dalje ugrožavanje života. Policija je zaustavila Nikolu Krstića iz pokreta “Tvrđava”, dok je pokušavao da iz automobila uzme sredstva za uklanjanje pruge. Tom prilikom privedene su i dve osobe - čulo se na N1.

Ovaj incident jasno pokazuje da blokade nisu bezopasni protesti – one su stvarna pretnja po živote građana, prave materijalnu štetu i pokazuju potpunu neodgovornost učesnika. Dok se neki hvale ovakvim delovanjem, realnost je da se rizikuju ljudski životi.

Suzana Vasiljević: Hoće da bude savest novinarstva, a savest podrazumeva i sećanje - dok krije grehe iz mladosti!

Autor: Pink.rs

