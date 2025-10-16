'ČESTITAO SAM MAĐARSKOM PREMIJERU NA ORGANIZACIJI VELIKOG MIROVNOG SASTANKA IZMEĐU TRAMPA I PUTINA' Vučić razgovarao sa Orbanom: Dogovorili smo naš susret u narednih sedam dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i čestitao mu na organizaciji sastanka između Trampa i Putina.

- Razgovarao sam večeras sa mađarskim premijerom @orbanviktor kome sam čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika #SAD Donalda Trampa i predsednika #RF Vladimira Putina - napisao je Vučić i dodao:

Poželeo sam mu mnogo uspeha i izrazio uverenje u besprekornu organizaciju ovog istorijskog događaja.

- Razgovarali smo i o unapređenju bilateralnih odnosa i dogovorili naš susret u narednih sedam dana - otkrio je Vučić.

