Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i čestitao mu na organizaciji sastanka između Trampa i Putina.
- Razgovarao sam večeras sa mađarskim premijerom @orbanviktor kome sam čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika #SAD Donalda Trampa i predsednika #RF Vladimira Putina - napisao je Vučić i dodao:
Poželeo sam mu mnogo uspeha i izrazio uverenje u besprekornu organizaciju ovog istorijskog događaja.
- Razgovarali smo i o unapređenju bilateralnih odnosa i dogovorili naš susret u narednih sedam dana - otkrio je Vučić.
Autor: Pink.rs