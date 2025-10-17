Prof. dr Miroslav Pešić: Osnivanje Fakulteta srpskih studija je prekretnica za naš univerzitet

Osnivanje Fakulteta srpskih studija na Univerzitetu u Nišu predstavlja prekretnicu ne samo u domaćem sistemu visokog obrazovanja, već i u širem kulturnom i duhovnom prostoru srpskog društva – poručio je prof. dr Miroslav Pešić, upravnik Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu, u izjavi za Politiku.

Prema njegovim rečima, novi fakultet, koji će biti formiran izdvajanjem departmana za istoriju, srpski jezik i književnost, kao i slavistiku, označava obnovu akademskog dostojanstva i zaštitu identitetskih nauka koje su godinama bile potiskivane.

– Kao istoričar i upravnik Departmana za istoriju, svedok sam procesa koji je, nažalost, trajao predugo. Istorijska nauka je poslednjih godina bila izložena ozbiljnoj institucionalnoj diskriminaciji. Umesto da bude temelj kulturnog i državotvornog samopoznanja, istorija je predstavljana kao anahrona disciplina, a njeni nosioci kao „zastareli“ i „retrogradni“ – ističe Pešić.

On naglašava da takav odnos nije bio slučajan, već rezultat ideološkog inženjeringa, čiji je cilj bio da se obezvredi sve što se suprotstavlja levoliberalnim i antidržavnim paradigmama koje su agresivno nametane univerzitetskom prostoru.

– Departman za istoriju bio je izložen pritiscima: od kadrovskog rastakanja i sprečavanja napredovanja, do pokušaja disciplinovanja svakog nastavnika koji se usudio da misli svojom glavom. Od nas se tražilo jednoumlje, a mnoge odluke Veća departmana ignorisane su samovoljom uprave. Volja većine kolektiva nije se uvažavala kad god nije odgovarala njihovim ideološkim matricama ili ličnim interesima – dodaje on.

Pešić podseća da se, pod plaštom „harmonije“ i „modernosti“, sprovodila najgrublja forma ideološkog obračuna i administrativnog nasilja.

– Istorijska nauka, koja po svojoj prirodi podseća narod na kontinuitet i nacionalni identitet, proglašavana je preprekom „novim vrednostima“. Pretili su nam da će departman za istoriju biti ugašen. Citiram reči dekanice Natalije Jovanović, koja je više puta izgovorila: „ću vas ugasim“. Upravo oni koji su se najviše pozivali na slobodu mišljenja, u praksi su je najviše ugrožavali – navodi Pešić.

On otkriva da u proteklih devet godina na Departmanu za istoriju nije izabran nijedan novi nastavnik, dok je broj zaposlenih sa petnaest smanjen na polovinu.

– To nije slučajnost, već perfidan pokušaj gašenja studijskih programa i namernog institucionalnog zapostavljanja. Cilj je bio da se istorija kao identitetska nauka marginalizuje i da se profesori koji ne prihvataju ideološke diktate istisnu iz sistema odlučivanja – ističe on.

Ipak, većina nastavnika sa istorije ostala je dosledna uverenju da nauka ne sme biti ničije ideološko sredstvo.

– Zato smo dvotrećinskom većinom podržali predlog odluke Vlade o osnivanju Fakulteta srpskih studija. Ta odluka bila je neophodna, jer želimo da se na fakultetu obrazuju studenti, a ne da se on pretvori u opštinski odbor bilo koje političke organizacije. Naš korak je čin institucionalnog samoočuvanja i moralnog otpora svemu što je podrivalo smisao univerziteta – objašnjava Pešić.

Prema njegovim rečima, novi fakultet biće prostor slobodnog naučnog stvaranja, u kojem će istorija, srpski jezik i književnost, slavistika i srodne discipline dobiti zasluženo mesto.

– Biće to stvaralački ambijent za nastavnike koji su godinama radili u uslovima pritiska i omalovažavanja, ali i nova prilika za mlade ljude koji žele da izučavaju sopstveni jezik, istoriju i kulturu bez ideoloških ograničenja – naglašava profesor Pešić.

Na kraju izjave, izrazio je zahvalnost rukovodstvu države Srbije što je prepoznalo značaj identitetskih nauka i državotvornih vrednosti.

– Ubeđen sam da je ovaj korak Vlade Srbije početak naše duhovne i nacionalne obnove. Vreme je da se univerzitet vrati svojoj misiji – da bude mesto slobode mišljenja, naučne istine i nacionalne odgovornosti – zaključio je prof. dr Miroslav Pešić.

Autor: Dalibor Stankov