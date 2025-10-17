Ministar Bratina u Moskvi: Jačanje saradnje Srbije i Rusije u oblasti informacija, kulture i obrazovanja (FOTO)

Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina razgovarao je juče u Moskvi sa direktorom Federalne agencije za poslove Zajednice nezavisnih država, sunarodnika u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju Evgenijem Primakovim o daljem razvoju i jačanju tradicionalno bliskih i prijateljskih odnosa između Srbije i Rusije.

Razgovoru je prisustvovala i ministarka ta rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Sagovornici su se saglasili da je jako važno sačuvati dobre odnose, stabilnost i saradnju u današnjim turbulentnim okolnostima.

Tokom razgovora dogovorena je razmena iskustava i inteziviranje saradnje u oblastima očuvanja tradicije i kulture sećanja. Takođe, dogovorena je kulturna saradnja, učenje ruskog u školama i pojačavanje rada ruskog doma.

Ministar Bratina imao je i izuzetno važan sastanak sa Vladimirom Mihajlovičem Filipovim, pomoćnikom predsednika Ruske Federacije za obrazovanje.

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina sastao se danas u MID-u u Moskvi sa zamenikom ministra inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Veršinjinom.

Na sastanku su razmatrane teme informacione bezbednosti i druga pitanja u vezi sa tim.

Posebno je istaknuto da je to pitanje danas loše regulisano na međunarodnom planu. Takva situacija ugrožava suverenitet država i omogućava mešanje u unutrašnja pitanja, proizvodeći i političku nestabilnost.

Sagovornici su se saglasili da to treba da se promeni tako što bi bila usaglašena i potpisana međunarodna konvencija o informacionoj bezbednosti koja bi uvažavala suverenitet i obezbedila nemešanje u unutrašnja pitanja država.

Zamenik ministra Veršinjin potvrdio je opredeljenost Rusije da nastavi da pruža političku podršku Srbiji u vođenju njene suverenističke politike, na čemu mu se ministar Bratina posebno zahvalio.

Autor: Iva Besarabić