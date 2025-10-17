SKANDAL: PO NALOGU DOLOVAC IZBORNA KOMISIJA KONTAMINIRA IZBORE ZA VST!

Izborna komisija Visokog saveta tužilaštva nastavila je sa kršenjem svojih ovlašćenja, pa je kršeći član 17 stav 1 Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, pokušala da odbije predlog Kolegijuma Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za kandidaturu javnog tužioca Nikole Uskokovića za izbornog člana tog Saveta na izborima koji treba da se održe 23. decembra.

Međutim, Komisija je sprečena u toj nameri budući da su, kako otkriva naš izvor, dva od pet članova napustila današnju sednicu, ne želeći da učestvuju u nezakonitom radu Izborne komisije čiji je predsednik Nebojša Popović - inače produžena ruka vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Jedan od članova koji su sednicu napustili, kako saznajemo, poručio je ostalima da donose nezakonite i nepropisne odluke te da su "očigledno pod uticajem centara moći koji žele da destabiliziju javnotužilačku organizaciju u Srbiji"....

Pokušaj odbijanja kandidature Uskokovića je, kako saznajemo, usledio nakon nezakonitih i nepropisinih odluka Izborne komisije koja nije svoje odluke o kandidaturi uskladila sa odredbama Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu.

U skladu sa članom 17 Pravilnika - Kolegijum čine glavni javni tužilac i javni tužioci tog tužilaštva, kao i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo.

Međutim, Izborna komisija je odlukama od 9. i 10. oktobra postupila suprotno navedenim odredbama navodeći da - javni tužioci mogu predlagati kandidate za izborne članove Visokog saveta tužilaštva isključivo na kolegijumima javnih tužilaštava u kojima su izabrani.

Ove odluke Izborne komisije izazvale su negodovanje tužilaca širom zemlje jer su suprotne Pravilniku koji je usvojio VST, dok je Izborna komisija samo njegovo radno telo i nema ovlašćenja da menja odredbe Pravilnika.

U konkretnom slučaju Izborna komisija je mimo odredbi Pravilnika pokušala da izglasa da se ne prihvati kandidatura tužioca Uskokovića jer na kolegijumu VJT u Beogradu nisu glasali javni tužioci upućeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine.

Tužilac Uskoković ima veliko poverenje javnosti i svojih kolega. On je, podsetimo, predložen ogromnom većinom glasova kolega tužilaca iz VJT u Beogradu od 77 odsto.

Ovo je očigledno zasmetalo vrhovnoj tužiteljki koja sada na sve moguće načine preko svojih poslušnika pokušava da spreči njegovu kandidaturu i to kršenjem Pravilnika - koji je donelo najviše telo u javnom tužilaštvu - Visoki savet tužilaštva, a čiji je i ona član po svojoj funkciji.

Spornim odlukama Izborne komisije već je kontaminiran izborni proces koji još praktično nije ni počeo ! Ovome se mora stati na kraj i Popovića sprečiti u daljem kršenju javnotužilačkih propisa.

