'TO JE VELIKA TRAGEDIJA' Vučić uputio saučešće porodicama nastradalih u nesreći kod Sremske Mitrovice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama nastardalih u današnjoj nesreći koja se dogodila na putu Sremska Mitrovica - Jarak kada se prevrnuo autobus i tada su poginule dve osobe, a oko 80 osoba je povređeno, od kojih je 35 hospitalizovano i istakao je da će država učiniti sve što može u tako teškoj situaciji.

"Saučešće porodicama. Teška vest. Za sada je dvoje mrtvih, dosta je njih povređeno, ali se nadam da će se svi ostali iz povreda izvući. Sve vreme sam u kontaktu sa našim ljudima i na vezi sa lekarima i sa Nedimovićem. Velika tragedija", rekao je Vučić za TV Pink.

Naveo je da je reč o radničkom autobusu koji je vraćao ljude sa posla i da je to uobičajena smena iz Rume ka Sremskoj Mitrovici.

"Cela nesreća je neverovatna. Ne razumem zašto se malo brže išlo na tom mestu posebno što su vozili više od 50 ljudi u tom autobusu. To je uobičajena smena iz Rume ka Sremskoj Mitrovici, dakle iz te fabrike, jedne od fabrika koju smo otvorili. Velika tragedija. Sve što možemo da u tako teškoj situaciji učinimo, učinićemo", rekao je Vučić.

Ukazao je da je to velika tragedija i za Rumu, i za Sremsku Mitrovicu i za celu zemlju.

U prevrtanju autobusa koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak, poginule su dve, a povređeno oko 80 osoba, saopšteno je iz MUP-a.

Razlog prevrtanja autobusa za sada je nepoznat, a nesreća se dogodila oko 14.45 časova.

U bolnici u Sremskoj Mitrovici hospitalizovano je 35 osoba.

