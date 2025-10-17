Vučić za Pink: Ulazak takozvanih KBS u severni deo Kosovske Mitrovice govori o želji da se izazove sukob

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da jučerašnji ulazak tzv. KBS u severni deo Kosovske Mitrovice govori o bezobzirnosti, oholosti i želji za izazivanjem sukoba, ali da su Srbi naučili da budu pametni.

"To govori o bezobzirnosti, o oholosti, bahatosti, želji da se neko provocira i da se izazove sukob. Ali naučili su naši ljudi da budu pametni, baš onako kako su se neki drugi pametno ponašali protiv nas na prostoru bivše Jugoslavije, od Slovenije do Prištine, gradeći svoju poziciju, tako i mi treba da se ponašamo i ništa više od toga", rekao je Vučić za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Odgovarajući da pitanje da prokomentariše prijem Stranke slobode i pravde i Samoopredeljenja, stranke Aljbina Kurtija, u Partiju evropskih socijaldemokrata, a istovremeno izbacivanje stranka premijera Slovačke Roberta Fica, Vučić je rekao da će da će Kurtiju ostati vlast samo u Podujevu, Štimlju i možda Gnjilanu, a da će ostali kandidati njegove stranke ići u drugi krug lokalnih izbora.

"Meni je zanimljivije što je danas Kurti imao drugi krug izbora, iako je najavljivao pre šest meseci da će da zakiva ekser u moj politički kovčeg. Na kraju se ispostavilo da će mu vlast ostati samo u Podujevu, Štimlju i možda u Gnjilanu", dodao je Vučić.

On je naveo da čestita Ficu jer više nije u lošem društvu i dodao da ne misli ništa lepo o levičarima, da je njegova ideologija drugačija i da, prema njegovom mišljenju, gde god su vladali oni su te zemlje uništili.

Vučić je dodao da ima par izuzetaka gde su vladali a da je dobro.

Istakao je da ne misli da koristi to što su u istom danu primljene stranke Đilasa i Kurtija, jer smatra da to nisu birali ljudi iz Stranke slobode i pravde.

"Kurti bi možda izabrao njih kao partnere, ali ne verujem da bi ovi njih izabrali, nisu oni baš pitani mnogo oko toga. Ali izbacivanje Roberta Fica, jednog od retkih slobodnih ljudi, ljudi koji imaju svoju glavu, svoj mozak, ljudi koji su slobodarski opredeljeni, a ne moraju samo da slušaju i služe tuđim interesima kao što rade neki drugi, vam dovoljno govori o opredeljenju same te partije. Ja čestitam Robertu Ficu što je konačno napustio loše društvo. Ne vidim da je to neki problem za njega", dodao je predsednik Vučić.

Autor: Pink.rs