STEVANDIĆ ZA PINK: Referendum je naše moćno sredstvo da pokažemo samobitnost, samoodrživost i samopouzdanje

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da referendum u Srpskoj mora da se održi, kao i da je najbolje da on bude održan 9. januara, kada se obeležava Dan Republike Srpske.

Predsednik skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je ovog jutra istakao za TV Pink kod voditeljke Jovane Jeremić da je podneta tužba protiv zakona u Ustavnom sudu, međutim, ona je odbijena.

-A kada se pojavi u Službenom glasniku, onda smo mi prinuđeni da menjamo taj termin, jer ne sme proći 30 dana od onda kada osluka postane pravosnažna - rekao je Stevandić.

- Mi nismo sve svoje karte otkrili, bitno jeda smo počeli da imamo konsultacije na istoku i zapadu. Mi smo poslednje 3 godine imali negativan odnos sa Amerikom, a sada se sankcije polako skidaju. Cvijanović je skoro boravila u Vašingtonu, imali smo sreću da kada Rusija i Amerika počnu da pregovarau nismo bili vazali, nego smo istrpeli pritisak. Kao Srbija, želimo da budemo neka vrsta mosta, da ne pokleknemo u očuvanju svoje nezavisnosti - dodao je Stevandić.

Od ranije, glasanjem u Savetu Bezbednosti, Rusija i Kina su pokazale prijateljstvo prema Srpskoj i Srbiji, dodao je on.

- Nas su terali d apromenimo datum rođenja, 9. januar, to nismo prihvatili. Referendum je naše moćno sredstvo da pokažemo samobitnost, samoodrživost i samopouzdanje. Treba ga sačuvati, dobro odmeriti trenutak. Tako i mi o referendumu moramo dobro da promislimo

Autor: D.Bošković