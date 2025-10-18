BUKTI RAT IZMEĐU BLOKADERA I NOVOG DSS: Studenti poručili Jovanoviću: Izađite na izbore bez nas, pa ćete videti koliko je visok i sniženi cenzus!

Rat između blokadera i Novog DSS, čiji je lider Miloš Jovanović među prvima odbio da podrži tzv. "studentsku listu" i nazavao ih "pokušajem stranog inženjeringa" se razbuktava, pa su mu sada blokaderi sa Elektrotehinčkog fakulteta u Beogradu poručili da pokuša da izađe na izbore bez njih pa "vidi koliko je visok i sniženi cenzus".

Naime, blokaderi sada tvrde da Novi DSS preko svoje omladine pokušava da opstruiše rad "studentskog pokreta"

- Kaže kako ga nikad nije zanimalo šta mlada gospoda rade (mi, studenti)… Dok istovremeno neuspešno koristi članove omladine Nove Demokratske stranke Srbije sa ciljem da sabotiraju rad studentskog pokreta. U više navrata su pokušali da opstruišu aktivnosti studentskih tela i remetili organizaciju kolektivnog delovanja. Možda je i pametno da izađete na izbore, čisto da vidite koliko je i smanjeni cenzus, ipak, visok - napisali su na svom zvaničnom profilu na društvenim mrežama studenti u blokadi sa ETF.

Miloš Jovanović, koji je predsednik NDSS koja zajedno sa POKS čini koalciju NADA u srpskom Parlamentu, u kome se dodiše ne pojavljuju već devet meseci, gostovao je nedavno u jednoj televizijskoj emisiji, gde je ponovio svoj stav da će Novi DSS izaći na parlamentarne izbore.

- Pitali su me da li u nekoj opciji, nekoj varijanti posto opcija da ne izađemo na izbore. Ja sam im rekao da ne postoji opcija da kada budu parlamentarni izbori, mi na njih ne izađemo. To je načelan stav, ja sam to rekao javno, pa evo i da kažem to u lice toj gospodi mladoj. Ali nikad me nije ni zanimalo šta rade - kazao je Jovanović.

Autor: Pink.rs