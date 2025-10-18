Ursula fon der Lajen poslala jasnu poruku Balkanu: EU je spremna, ali bez reformi nema ulaska – Srbija, Albanija, Crna Gora i Severna Makedonija pod lupom!

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen završila je višednevnu diplomatsku turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje je posetila Srbiju, Albaniju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju.

Njena poruka bila je direktna: Evropska unija je otvorena za region, ali samo za one koji reforme pretvaraju u konkretna dela.

U Beogradu je pohvalila napredak Srbije u usklađivanju spoljne politike sa EU – čak 61% je već usklađeno. Istakla je da su pomaci u vezi sa biračkim spiskovima i Savetom REM-a dobar signal, ali da je sada vreme za ozbiljnije korake. Transparentni izbori, nezavisno pravosuđe i sloboda medija su ključni preduslovi za dalje približavanje Uniji.

U Tirani je poručila da je Albanija na pravom putu, pohvalivši reformski zamah i najavivši isplatu od 99,3 miliona evra, od čega deo ide direktno u budžet, a ostatak u infrastrukturne projekte. Najavila je i ukidanje troškova rominga između Albanije i EU od naredne godine, što je ocenila kao simboličan korak ka integraciji građana u evropski prostor.

Crna Gora je, prema njenim rečima, najbliža članstvu i mogla bi postati 28. članica EU do 2028. godine. Fon der Lajen je pohvalila zatvaranje više poglavlja i poručila da reforme moraju biti vidljive u institucijama, a ne samo na papiru. Evropska komisija je odobrila novu tranšu pomoći od 8,1 milion evra i najavila dodatne investicije.

U Severnoj Makedoniji je ton bio stroži. Fon der Lajen je naglasila da ustavne promene, uključujući priznavanje bugarske manjine, ostaju ključni korak. “Lopta je na vašoj strani,” poručila je liderima u Skoplju. Zemlja je dobila 16 miliona evra pomoći, ali Brisel očekuje brže reforme u pravosuđu i borbi protiv korupcije.

Zaključak turneje bio je jasan: manje izgovora, više rezultata. EU je spremna da investira, otvori tržišta i pruži konkretne koristi, ali zauzvrat traži ozbiljnost, političku hrabrost i institucionalnu odgovornost. Fon der Lajen je poručila da je ovo trenutak za osnaživanje demokratije i da reforme treba da povuku celo društvo napred.

Autor: Dalibor Stankov