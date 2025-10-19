'KURTI JE KLINIČKI LUD ČOVEK' Šešelj: Nanosi ogromnu štetu Srbima, a sada nanosi i Albancima - I NJIMA JE DOZLOGRDILO

Lider SRS Vojislav Šešelj ističe da Aljbin Kurti mnogo "talasa".

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj istakao je danas za TV Pink da je najpoznatija svetska. albanska mafija formirana mnogo pre Kurtija.

- Govorili su mi ranije da je albanska mafija opasna... Oni su za sitne pare kupovali neke stanove, gde su ljudi živeli... Oni su se šegačili, niko nije hteo da plaća, i onda su šiptarski mafijači oteli, skuvali jedno dete i poslali ga roditeljima. Onda su masovno plaćali stanarine, ili se selili... To je bilo sedamdeset devete. Od tada na ovamo, albanska mafija je samo jačala. Bila je srodna sicilijanskoj - kaže Šešelj.

- Oni i danas imaju plemensku strukturu, vođe Fisova vode glavnu reč. Nisu se oni modernizovali. To je sve opasnije, i ne libe se zločina. Albanci kojima je suđeno u Hagu, su oslobođeni. Haradinaj, Limaj... Direktni izvršioci su osuđeni. Njima se sudilo protiv Albanaca. Smetali su im... Rugola je imao isto paravojnu organizaciju, naša policija ga je čuvala sve vreme bombardovanja, i onda je došao na razgovor sa miloševićem, i onda je otišao u Italiju. I sada kada Albancima sude, sada im sude za zločine nad Albancima. Ima i zločina nad Srbima, a to je teže dokazati - dodao je Šešelj.

U hagu je dosta Albanaca robijalo jer su pritiskali svedoke da ne svedoče. Bio je tu jedan bivši ministar Haračija, novinar Morina. Inače su oni pripadali Tačijevoj organizaciji, a kada se nađu na zajedničkom poslu, sve se zaboravlja, dodao je šešelj.

Kurti je klinički lud čovek. On nanosi ogromnu štetu Srbima, a naneće je i Albancima. I njima je dozlogrdilo, govori Šešelj.

- Videli smo da su Amerikanci odustali od Brnovića. Sve je siptomatično... Ne znam šta je konkretno, čuo sam razne glasine... Neću da širim lažne vesti. Ja to ne volim, volim proverene informacije - dodao je Šešelj.

Autor: D.Bošković