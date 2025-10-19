SRBI PONOVO NA UDARU: Pretresi na više lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku

Pripadnici direkcije za organizovani kriminal i teška krivična dela tzv. kosovske policije vrše pretrese na devet lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku, a na zahtev specijalnog tužilaštva u Prištini.

Primetan je veći broj oklopnih vozila i pripadnika specijalnih jedinica tzv. kosovske policije, prenosi TV Most.

U saopštenju tužilaštva u Prištini je navedeno da se akcija sprovodi zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela ugrožavanje osoblja UN ili osoblja povezanog sa njima, teško ubistvo iapad na službeno lice tokom obavljanja službene dužnosti.



Dodaje se da u pretresima učestvuju i druge jedinice tzv. kosovske policije i da će javnost biti obaveštena o detaljima nakon završetka akcije.

Zamenik direktora tzv. kosovske policije za region sever rekao je za TV Most da policijske snage iz regiona sever u ovom slučaju asistiraju istražiteljima iz Prištine.

