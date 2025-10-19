AKTUELNO

Politika

SRBI PONOVO NA UDARU: Pretresi na više lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku

Izvor: Tanjug/Tv Most, Foto: Kosovo online ||

Pripadnici direkcije za organizovani kriminal i teška krivična dela tzv. kosovske policije vrše pretrese na devet lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku, a na zahtev specijalnog tužilaštva u Prištini.

Primetan je veći broj oklopnih vozila i pripadnika specijalnih jedinica tzv. kosovske policije, prenosi TV Most.

U saopštenju tužilaštva u Prištini je navedeno da se akcija sprovodi zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela ugrožavanje osoblja UN ili osoblja povezanog sa njima, teško ubistvo iapad na službeno lice tokom obavljanja službene dužnosti.


Dodaje se da u pretresima učestvuju i druge jedinice tzv. kosovske policije i da će javnost biti obaveštena o detaljima nakon završetka akcije.

Zamenik direktora tzv. kosovske policije za region sever rekao je za TV Most da policijske snage iz regiona sever u ovom slučaju asistiraju istražiteljima iz Prištine.

Autor: D.Bošković

#Srbi

#Zubin Potok

#Zvečan

#lokacija

#pretresi

#udar

POVEZANE VESTI

Politika

Kurtijev teror se nastavlja: Takozvana kosovska policija izvršila pretres dve kuće u Zubinom Potoku

Politika

TEROR SE NASTAVLJA, KURTIJEVA POLICIJA UPALA NA SEVER: Pretresi u Leposaviću i Kosovskoj Mitrovici

Politika

Kurtijeva policija upala u postrojenje Regionalnog vodovoda u Zubinom Potoku

Politika

SRBI PONOVO UZNEMIRENI: Eksplozija u nedovršenom objektu u Zubinom Potoku, druga detonacija na severu KiM u poslednja 4 dana

Hronika

VELIKA AKCIJA SIPA U TOKU: Pretresi na više lokacija, glavna meta jedan od članova ZEMUNSKOG KLANA

Hronika

Pretresi na više od 50 LOKACIJA: U toku velika policijska akcija - na UDARU navijači bliski Belivuku i Luciferu