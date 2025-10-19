AKTUELNO

Politika

PIPER: RAZOTKRIVENO LICEMERSTVO VRAČARCA MILOŠA JOVANOVIĆA!

Izvor: Pink,rs, Foto: Privatna arhiva ||

Na društvenoj mreži X oglasio se Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS Uroš Piper.

Lični stranački šofer Miloša Jovanovića, Aleksandar Petrović zvani Sale Vozač - kaže da predsednik DSS NE VOLI Putina!

Treba mu verovati!

Taj čovek provodi sate dnevno sa Jovanovićem dok ga vozi po gradu, iz skupe galerije sa slikama do PR agencija, na kafu sa Djilasom, pa na kafu sa Ponosem, pa na..

On sluša, skuplja informacije i zna šta predsednik DSS stvarno misli i šta mu govori.

NE VOLI PUTINA!

A sve ostalo, za javnost Jovanovićevo busanje u patriotske grudi, priča da ne bi uvodio sankcije Rusiji i slično - samo je manipulacija da se dobiju glasovi.

Ne vredi - 1,26% je njegova mera i od sledećeg saziva parlament će gledati samo na televiziji!

