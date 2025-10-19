SVE ISTINE I TEORIJE ZAVERE O PADU NADSTREŠNICE U NOVOM SADU! Ibro Ibrahimović za Pink: Oni koji žele da se na jedan način doživi ta tragedija od prvog dana prave snažan pritisak na državu i vlast da je ona kriva

Petak, 1. novembar 2024. godine, ostaće zapamćen kao jedan od najtužnijih dana u Srbiji. I dok blokaderi na godišnjicu tragedije u Novom Sadu najavljuju obaranje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i još jedan pokušaj obojene revolucije kako bi nasilno preuzeli vlast, pravi uzrok pada nadstrešnice još uvek nije poznat.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije, kaže da su već dan nakon tragedije u Novom Sadu, određeni ljudi doneli presudu državi i predsedniku bez da su uopšte sagledali sve činjenice.

- Nažalost, živimo u vremenima kada istina nije važna, već utisak. Oni koji žele da se na jedan način doživi ta tragedija od prvog dana prave jedan snažan pritisak na državu i vlast da je ona kriva i time su ostavili jedan utisak da je stvarno tako. U Makedoniji imate tužilaštvo koje je izašlo u javnost istog dana nakon požara u diskoteci, a evo kod nas, do dana današnjeg, tužilaštvo se ni jednom nije oglasilo, a obaveza tužilaštva je da daje osnovne informacije koje ne ugrožavaju istinu, pogotovo kada su u pitanju ovakve stvari - rekao je Ibrahimović i dodao:

- Kada narod nema informacija, on ih sam pravi. Postavlja se pitanje da ni godinu dana kasnije nemamo pravo da uopšte postavljamo pitanje niti da sumnjamo u tezu koju smo postavili. Kako je moguće da preko 20 veštaka kaže da je do pada nadstrešnice došlo zbog konstrukcije koja je propala preko 40 odsto, da nekoliko utega nije bilo u funkciji, kako je moguće da se stavljamo u tu stranu da mi branimo praktično vlast i amnestiramo je od odgovornosti? To je nešto što ovo društvo ne sme da odvede u jednu mračnu ulicu - kaže Ibrahimović.

Ibrahimović smatra da tužilaštvo nema kapacitet za ovoliki slučaj, već se isključivo fokusiralo na politizaciju tragedije u Novom Sadu.

- Pitanja su važnja, potraga za istinom je izuzetno važna isto. Normalno je da se postavi pitanje kada se pojavi slika sa nekim uređajem, a odgovor upravo mora da da tužilaštvo i objasni zašto to nije bio deo istrage. Zašto se o tome ništa ne zna i zašto je to sa ostacima konstrukcije uklonjeno samo 24 časa nakon tragedije i tako smo kontaminirali sve dokaze. Ako želite istinu, onda morate biti transparentni, a meni se čini da ovo tužilaštvo nema kapacitet za ovoliko veliki slučaj, već je jedina ideja politizacija ovog slučaja hapšenjem dva ministra, Vesića i Momirovića iako su veštaci rekli da je konstrukcija propala i da je zato pala nadstrešnica - rekao je Ibrahimović.

