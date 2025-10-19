STUDENTKINJA ZA KOJU BLOKADERI TVRDE DA JE PRETUČENA NIJE TRENUTNO U SRBIJI! DAČIĆ: Sada je predmet istrage ko je iskoristio, ko je zloupotrebio, u čiju korist

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da studentkinja Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, prema kojoj je navodno učinjeno nasilje od strane policije, a ona je to demantovala na društvenim mrežama, trenutno nije u državi i da će policija razgovarati sa njom kada se bude vratila.

"Nju niko iz policije nije zvao, znači niko nije uticao na nju da da demanti, ovde je reč o tome da mi želimo potpuno do kraja da razjasnimo celu ovu situaciju", kazao je Dačić.

Upitao je zašto studenti nisu ranije objavili navodni slučaj nasilja ako se to dogodilo 24. septembra i ocenio da je namera bila da se "stvori utisak da je to još jedan primer i slučaj policijske brutalnosti".

"Ko je iskoristio, ko je zloupotrebio, u čiju korist i zašto, to je sada predmet istrage. Ja insistiram da se ovo pitanje do kraja izvede, ako je policija kriva ona će da odgovara, ako to nije tačno, treba da odgovaraju oni koji su izneli neistine", izjavio je Dačić.

Podsećamo, nepostojeći slučaj studentkinje Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu koju su navodno pretukli policajci, a koji je po već oprobanom receptu prvo plasiran na društvenim mrežama, pa u blokaderskim medijima, a nakon toga i u parlamentu, već danima uznemirava javnost u Srbiji.

Slučaj je odmah demantovao MUP, kao i ministar Dačić, ali i sama studentkinja A.P. Nažalost, ovo nije prva monstruozna laž blokadera koja je unela paniku među građane.

