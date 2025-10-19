Kokanović: Posetio i srpsku zajednicu u selima Ostrovo i Gaboš

Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović je tokom obilaska srpske zajednice u Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu posetio i srpsku zajednicu u selima Ostrovo i Gaboš u opštini Markušica nadomak Vukovara kao i da razgovaram sa sveštenstvom iz ovih mesta

- U selu Ostrovo nalazi se Srpska pravoslavna crkva sagrađena 1747-1752 posvećena rođenju Svetog Jovana Krstitelja. U selu Gaboš obišao sam crkvu Presvete Bogorodice koja je važan duhovni centar za meštane tog kraja - naveo je Kokanović na svom Instagramu i dodao

Ove crkve – i kroz njih same, ali i kroz okupljanje srpske zajednice koje one simbolizuju – predstavljaju naše ukorenjeno prisustvo i vezu sa korenima. Oni su mesta molitve, okupljanja, zajedništva, i podsećanja na vrednosti koje nas povezuju: mir, zajedništvo i briga jednih za druge. Za nas koji dolazimo iz dijaspore ili iz drugih delova regiona – takva poseta ima posebnu težinu. To nije samo formalnost – već čin potvrđivanja da nismo zaboravili svoja mesta, svoje korene, svoje ljude. Da je naša prisutnost ovde važna: da služimo kao most između zajednica, da pružimo podršku lokalnim ljudima, i da zajedno gradimo budućnost u kojoj naša vera i kulturni identitet ostaju živi.

Kokanović je rekao da mu drago što je mogao da bude ovde, da razgovara sa našim narodom ali i sveštenstvom kao i da oslušne njihove želje i potrebe, i da zajedno razgovaraju o tome kako da naša zajednica – koliko god bila rasuta – bude povezana, osnažena i vidljiva.

- Posebno hvala svima koji su me srdačno primili – neka ova poseta bude početak još čvršće saradnje i podrške između naše institucije i lokalnih zajednica. Neka ova mesta budu obeležena pričom o solidarnosti, zajedništvu i budućnosti - dodao je Kokanović.

