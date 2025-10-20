AKTUELNO

PREDSEDNIK VUČIĆ IZNEO NEOBORIV DOKAZ: Evo koliko je prethodna vlast učinila za građane Srbije, a šta je bilo posle njih (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Vučić je istakao uspehe sadašnje vlasti u poređenju sa sramnim rezultatima pređašnje, kada je u pitanju lečenje građana Srbije.


Vladimir Obradović, Đilasov propali kandidat za gradonačelnika Beograda osudio je solidarnost građana pri lečenju onih kojima je pomoć potrebna.

- Mi decu lečimo SMS porukama, a 700 miliona evra je nestalo u magli - rekao je Obradović.

Ovaj neslavni pokušaj da se pređašnja vlast predstavi kao dobrotvorna pala je u vodu i ovaj put.

Predsednik Vučić je lažne optužbe demantovao iznošenjem činjenica, koje nimalo ne idu u prilog opoziciji, upoređujući podatke iz perioda njihove vlasti sa rezultatima postignutim nakon toga.

- Od 2008-2012 je za retke bolesti izdvojeno 130 miliona dinara. A mi od 2013-2023 uložili 12,3 milijarde, što je skoro 100 puta više. Da li ih je sramota da svaki dan lažu narod kako ne lečimo decu i kako nećemo da lečimo decu?

Pominjući inovativne metode lečenja, Aleksandar Vučić je istakao listu uspeha ostvarenih u relativno kratkom vremenskom periodu.

- Što se tiče inovativnih lekova, situacija je sledeća. Za osam godina su uveli 21 lek, a mi smo za šest 80 inovativnih lekova - zaključuje predsednik.

I to nije sve, ulaganje u zdravstvo se nastavlja - što se može videti kroz izgradnju novih bolnica i ulaganje u medicinske radnike.

Autor: D.Bošković

