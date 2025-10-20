AKTUELNO

Dačić uputio saučešće porodici Nebojše Pavkovića: Bio je čovek koji je svoj život posvetio otadžbini

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće porodici i prijateljima povodom smrti generala Nebojše Pavkovića.

„Sa iskrenom tugom sam primio vest o smrti generala Nebojše Pavkovića. Bio je čovek koji je svoj život posvetio službi otadžbini, vojnik koji je u teškim vremenima branio čast i dostojanstvo Srbije i njene vojske.

Njegovo ime ostaće upamćeno kao simbol jedne generacije koja je verovala u svoju zemlju i svoj narod.

Porodici, saborcima i prijateljima upućujem najdublje saučešće”, navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.

'NEKA MI TE BOG ČUVA' Ćerka generala Nebojše Pavkovića objavila potresnu sliku dan pre nego što je preminuo - PRAVOSLAVNI KRST I SVEĆE ZA HEROJA

