Novi skandal u pravosuđu! Mrdić: Sudijski list Bratislave Kolović Nedeljković je falsifikovan

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić kaže da je najnoviji skandal u postupku kandidovanja kandidata za izbor u Visoki savet sudstva priredio je Prvi osnovni sud u Beogradu.

- Opšta sednica Prvog osnovnog suda u Beogradu je za kandidata za člana Visokog sveta sudstva predložilo izvesno Bratislavu Kolović Nedeljković, koja je poreklom iz Čačka. Tu kandidaturu je po nalogu Jasmine Vasović, njene zemljakinje i predsednice Vrhovnog suda Srbije sprovela njen potrčko, predsednica Prvog osnovnog suda Vesna Miljuš, koja je u javnosti sumnjičena da je namontirala sudski postupak kako bi jednoj porodici otela stan - naveo je Mrdić i dodao:

Šta je problem kod Bratislave Kolović Nedeljković? Osnovni problem je taj što je njen sudijski list falsifikovan. U sudijskom listu piše da je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom OSAM. To nije tačno. Kako sam saznao, Bratislava Kolović Nedeljković je osam godina studirala na Pravnom fakultetu u Beogradu i za to vreme je položila samo nekoliko ispita i to sve sa šesticama. Saznao sam da se onda prebacila na privatni fakultet i tamo je za nekolilo meseci dala skoro sve ispite.

- I sada dolazimo do ključnog problema. Kako žena koja u svom sudijskom listu navodi netačan podaatak o svom obrazovanju može da bude sudija u opšte, a posebno je skandalozno da takvu osobu neko predloži da bude član pravosudnog tela koje bira sudije. Pa za koga će ta Kolovićka da glasa da bude sudija? Sigurno neće za nekog čestitog kanidata, nego će podići ruku za neku protuvu, kao što je i ona sama - istakao je Mrdić.

Ovde moram da ukažem na još jednu strašnu stvar. Srce mi se cepa kada vidim šta je sebi dozvolio Prvi osnovni sud u Beogradu. To je najveći osnovni sud u državi i uvek je smatran prestižnim osnovnim sudom. Iz Prvog osnovnog suda su ponikle neke od naših najuglednijih sudija kao što su Snežana Andrejević, Branka Dražić, Novica Peković, Ljubica Milutinović, Marina Govedarica. Kako kažu brojne kolege pravnici, bilo je i u tom žitu kukolja. Ako ostavimo po strani izuzetke poput Jasmine Vasović i Vojkana Simića, Prvi osnovni sud je bio rasadnik najboljih pravosunih kadrova.

On postavio pitanje kako je moguće da taj Prvi osnovni sud za kandidata za Visoki savet sudstva predlaže neku Bratislavu Kolović Nedeljković koja za devet godina nije mogla da završi Pravni fakultet u Beogradu, koja i na to malo ispita koje je položila nije mogla ni sedmicu da dobije.

- Zar je moguće da u Prvom osnovnom sudu nema nekoga ko je bar dobio neku sedmicu ili osmicu, pa da njega predlože? Zar je takva Bratislava Kolaković Nedeljković nešto najbolje što Prvi osnovni sud može da nam predloži? Znam da Bratislava Kolović Nedeljković nije najbolji sudija Prvog osnovnog suda. Znam da tamo ima mnogo stručnijih ljudi od nje, koji ne falsifikuju svoj sudijski list. Onda se pitam zašto Vesna Miljuš po nalogu Jasmine Vasović gura Bratislavu Kolaković Nedeljković a ne nekog stručnog i poštenog. Očigledno je da je to zato što su Jasmini Vasović u Visokom savetu sudstva potrebni nestručni ljudi koji su ljudske i moralne nakaze, da bi slepo sprovodili njene naredbe i birali sudije, koje će verovatno nameštati sporove advokatskoj kancelariji Nemanje Vasiljevića i Aleksandra Đorđevića - rekao je Mrdić i napomenuo:

Apelujem na sve sudije da dobro razmisle za koga će glasati. Oni koje budu izabrali rukovodiće srpskim pravosuđem u narednim godinama. Neka biraju nekog stručnog i poštenog. Ako zaokruže ime Bratislave Kolović Nedeljković neka znaju da neće imati pravo nikome da se žale za tragičnu sudbinu koju su sebi izabrali. Nije Bratislava Kolović Nedeljković jedini sudija čija je diploma upitna. U Višem sudu u Beogradu sudi jedan vajni blokader Aleksandar Trešnjev za koga se ne zna gde je i kada je diplomirao i čiju fakultetsku diplomu niko nije video. On je idealan čovek po meri Jasmine Vasović da ga predloži za člana Visokog saveta sudstva, pa ne treba da budemo iznenađeni ako već sutra u nekom opozicionom mediju pročitamo da je predata i njegova kandidatura.

