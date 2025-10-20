Oglasio se premijer Srbije! Macut saopštio dobre vesti za sve građane

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da se radi na projektu brze pruge između Beograda i Niša, a kasnije da se to konektuje na južni pravac i da idemo vrlo brzo ka Grčkoj.

"Sa makedonske strane postoji veliko razumevanje za ovo i nedavno u razgovorima sa makedonskim premijerom Mickoskim u Skoplju sam imao priliku da shvatim njihove intencije da ubrzano rade na železnici, zapravo na modernizaciji železnice u u Severnoj Makedoniji. To će svakako podstaći nas da ubrzamo čitavu ovu priču i da sad iz već finalizirane, zatvorene priče do granice sa Mađarskom okrenemo se i ka jugu i da uspostavimo koridor", rekao je premijer Macut u Leskovcu, odgovarajući na pitanje novinara kada građani Leskovca mogu očekivati da putuju vozom.

Izrazio je očekivanje da će to biti izvanredna prilika da u skoroj budućnosti sednemo u Beogradu u voz i za nekih možda sat ili sat i po stignemo do Leskovca.

"To će sigurno biti izuzetno bitno za budućnost ovih krajeva i ovih drugih koje ste vi već pomenuli. Infrastrukturna rešenja su neophodna, to zahteva ogromne investicije. Potpuno je pogrešno shvatati da se krediti ili neki zajmovi uzimaju zarad zajmova, uzimaju se zarad razvoja zemlje. U svakom slučaju infrastrukturni projekti su najskuplji, moramo biti toga svesni", ukazao je Macut.

Istakao je da građani treba da budu svesni da je to izuzetno skupa tehnologija, pre svega železnička.

"Ali svakako na tome radimo, odnosno, apsolutno smo u tom smeru upućeni da razvijamo i takvu infrastrukturu", rekao je premijer Macut.

Na pitanje novinara hoće li biti nekih drugih ulaganja u Leskovac osim u oblasti kulture, Macut je rekao da će ih svakako biti i podsetio da postoje projekti koji nisu dovršeni u infrastrukturnom smislu.

"Nadam se da ćemo sa gradom Leskovcem uspeti da završimo neke od tih projekata koji su infrastrukturno bitni za sam grad. Moramo sad da se oslonimo na sve mogućnosti i gradova i regiona, ministarstava koja to pokrivaju, pa u tom pogledu svakako da će da bude i ta industrijsko razvijanje u fokusu", naveo je on.

Naglasio je da Leskovac nazivaju "srpskim Mančesterom" i da to ne označava samo tekstilnu industriju, već govori o potencijalu jednog grada koji je istorijski imao velike zanatlije, trgovce, velike ljude koji su uspeli da dovedu industriju u Leskovac.

"Nadam se da ćemo to uspeti zajedno sa Leskovčanima, sa inicijativama koje ovde imamo, ali naravno uz veliku podršku Vlade Srbije, da ovo realizujemo u budućnosti", rekao je Macut.

Odgovarajući na pitanje da li resorni ministri imaju planove da razgovaraju sa ministrima susednih zemalja kako bi Leskovac povezali putem cara Justinijana - od Ravene preko Kotora, Caričinog grada i Stobija do Carigrada, rekao je da je to "pitanje svih pitanja" na koje je teško odgovoriti.

"Verovatno ni moja tri naslednika u budućnosti neće uspeti ovo da ostvare, ali je simbolika ovoga što ste rekli dalekosežna. Spojili ste nekoliko zemalja koje su istorijski vezane za Srbiju, od postojanja srpske države i srpske autokefalnosti. Povezujete zemlje koje su istorijski imale najveći uticaj na dobijanju prve titularne krune srpskog naroda do Vizantije, koja je dala i autokefalnost tadašnjoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi", rekao je Macut.

On je naveo da je sama ideja dobra, ali da mi nećemo uspeti da je formalizujemo u fizičkom smislu.

"Ali ovo što ovde vidimo u ovom muzeju daje nam osnova da možemo da naslutimo da se zapravo tako nešto može i desiti. Pomenuli ste imena i nazive gradova i mesta koja duboko spajaju istoriju Srbije sa našim regionom. Mi ne treba da žudimo i tražimo svoju vezu u dalekim zemljama, čak ni u zapadnoj ili severozapadnoj Evropi. Naša istorija i naša sadašnjost je vezana za naše lokalitete, za naš region Balkana", rekao je premijer Macut.

