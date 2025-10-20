AKTUELNO

PRVO OGLAŠAVANJE VUČIĆA NAKON PAKLENE ODLUKE EVROPE Razgovarao sa Orbanom u Budimpešti, pa poručio: TO JE JEDAN OD NAŠIH PRIORITETA (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Budimpešti, gde boravi u radnoj poseti.

- Naši odnosi sa Mađarskom i velikim prijateljem @orbanviktor su izvanredni, ali želimo da ih još više osnažimo kroz konkretne razgovore o energetici, infrastrukturi i zajedničkim projektima.

Čestitao sam premijeru Orbanu što će Mađarska biti domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka dvojice svetskih lidera u novijoj istoriji.

Energetska bezbednost Srbije ostaje jedan od naših prioriteta. Razgovarali smo o strateškom pozicioniranju Srbije i Mađarske, zajedničkom odgovoru na izazove u regionu i obezbeđivanju dugoročne stabilnosti u oblasti energetike i ekonomije.

Stabilnost, razvoj i sigurnost su temelji našeg rada i način na koji gradimo snažniju državu i sigurniju budućnost za naše građane.

Danas je kao bomba odjeknula vest da je Savet Evropske unije uveo zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, što posebno pogađa našu privredu i ekonomiju, čime je jasno da je Srbija napadnuta gore nego pojedine zemlje koje su direktno u ratnom sukobu.

Autor: Iva Besarabić

