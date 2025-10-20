AKTUELNO

Politika

'NE POSTOJE PROBLEMI ZA KOJE NEMA REŠENJA' Vučić nakon sastanka sa Orbanom: Hvala na gostoprimstvu, dragi prijatelju

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se mađarskom premijeru Viktoru Orbanu na gostoprimstvu, lojalnosti i prijateljstvu prema Srbiji.

- Uvek je zadovoljstvo razgovarati o važnim temama za budućnost naših naroda i zajedničkom razvoju regiona. Ne postoje problemi za koje nema rešenja. Postoje samo ljudi koji nisu dovoljno posvećeni i dovoljno mudri da ta rešenja vide. Mi ćemo da radimo i da tražimo rešenja - naveo je Vučić i dodao:

Srbija i Mađarska nastavljaju da jačaju prijateljstvo zasnovano na poverenju, uzajamnom poštovanju i zajedničkoj viziji stabilnosti i napretka.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom u Budimpešti, gde je boravio u radnoj poseti.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Mađarska

#Orban

#Srbija

