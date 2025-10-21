PREMIJER MACUT DANAS U LONDONU: Počinje samit Berlinskog procesa

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut učestvovaće na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa.

Samit će biti održan u Londonu u utorak i sredu, 21. i 22. oktobra, saopštila je pres služba Vlade.

Na samitu će se sumirati postignuti rezultati i definisati prioriteti za naredni period u okviru regionalne integracije Zapadnog Balkana.

Berlinski proces pokrenut je 2014. godine na inicijativu tadašnje nemačke kancelarke Angele Merkel, sa ciljem jačanja političke, ekonomske i infrastrukturne saradnje Zapadnog Balkana i približavanja Evropskoj uniji, navedeno je u saopštenju.

Autor: A.A.