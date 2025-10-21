VUČIĆ ČESTITAO NOVOIZABRANOJ PREMIJERKI JAPANA: Uveren sam da će njen mandat doneti napredak

Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je Sanae Takaiči, koja je izabrana za predsednicu Vlade Japana.
Upućujem srdačne čestitke gospođi Sanae Takaiči na izboru za predsednicu Vlade Japana. Uveren sam da će njen mandat doneti napredak Japanu i regionu. Radujem se daljem jačanju prijateljstva Srbije i Japana u ekonomiji, inovacijama, zelenoj tranziciji i svim oblastima društvenog života, na dobrobit naših građana - objavio je predsednik na mreži X.
