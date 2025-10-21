AKTUELNO

Politika

VUČIĆ ČESTITAO NOVOIZABRANOJ PREMIJERKI JAPANA: Uveren sam da će njen mandat doneti napredak

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je Sanae Takaiči, koja je izabrana za predsednicu Vlade Japana.

Upućujem srdačne čestitke gospođi Sanae Takaiči na izboru za predsednicu Vlade Japana. Uveren sam da će njen mandat doneti napredak Japanu i regionu. Radujem se daljem jačanju prijateljstva Srbije i Japana u ekonomiji, inovacijama, zelenoj tranziciji i svim oblastima društvenog života, na dobrobit naših građana - objavio je predsednik na mreži X.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Japan

#premijerka

#čestitka

POVEZANE VESTI

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO BABIŠU POBEDU NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA: Uveren sam da će Vaš mandat doneti stabilnost, razvoj i novu energiju Republici Če

Politika

VUČIĆ ČESTITAO HIKLU NA DOBIJANJU MANDATA ZA KANCELARA: Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo dobre odnose između Srbije i Austrije

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA PREDSEDNIKOM VLADE JAPANA: Važni sastanci srpskog predsednika u Tokiju (FOTO)

Politika

VUČIĆ ČESTITAO MODIJU NA IZBORNOM USPEHU: Uveren sam da će Indija nastaviti putem prosperiteta i da ćemo jačati prijateljstvo

Svet

JAPAN DOBIO PREMIJERKU PRVI PUT U ISTORIJI! Ona je NACIONALISTA i želi da menja ustav svoje zemlje! Posećivala je KONTROVERZNO mesto, a OVA žena je nj

Politika

VUČIĆ ČESTITAO MERCU IZBOR ZA KANCELARA NEMAČKE: Verujem da će naša saradnja nastaviti da se produbljuje - Uveren sam u Vaše bogato političko iskustvo