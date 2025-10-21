ĐILASOV BLOKADER BORKO STEFANOVIĆ PRESREĆAN: U Strazburu smo se izborili za rezoluciju kojom tražimo DA SRBIJI BUDU UVEDENE SANKCIJE! (VIDEO)

Zamenika predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović presrećan je što su se u Strazburu izborili za rezoluciju kojom traže da se Srbiji uvedu sankcije

Voditeljka medija koji dananoćno širi blokadersku propagandu istakla je da se poslednjih nekoliko meseci čuju se predlozi koji dolaze iz Srbije od opozicije da se uvedu sankcije političkom vrhu naše države.

O nameri da se uruši slobodarska politika i da se uvedu sankcije gorovio je Đilasov Bork. Stefanović.

On je o nacrtu rezolucije kojim se zahtevaju sankicje rekao da je presrećan.

- Pa znate što ja bi se najradije sad ovde nasmejao od sreće, zato što stvarno to izgleda fenomenalno. Govorim o tekstu rezolucije, ali pošto do sutra, pre podne, postoji zabrana objavljivanja, tako da ja ne bih ulazio u detalje.

Ali kaže da se može očekivati da su se izborili da se zada udarc na slobodarsku politiku predsednika Srbije i Vlade Srbije.

- Veliki posao, naravno, odradile i moje kolegi iz opozicije u radu sa njihovim partnerima ili kolegama iz njihovih poslavničkih grupa, pre svega Zeleno-Levi front i Narodni pokrit Srbije pored SSP- a. Smo ovde bili veoma aktivni ovih dana i bićemo narednih dana - zaklučio je Stefanović.