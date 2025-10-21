AKTUELNO

Politika

DA LI JE TO NORMALNO? Borko Stefanović: Tramp i Putin se sastaju u Budimpešti da bi spasili Vučića

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Tanja Valić ||

Borko Stefanović, opozicionar i dugogodišnji saradnik tajkuna Dragana Đilasa, ponovo je postao tema podsmeha. Nakon što je na Šolakovoj N1, tokom razgovora iz Strazbura sa blokaderskom voditeljkom Danicom Vučenić, izneo neverovatnu teoriju.

Naime, blokader Borko Stefanović izjavio je da će se, ni manje ni više, Donald Tramp i Vladimir Putin sastati u Budimpešti kako bi, navodno, "spasili Aleksandra Vučića od izbora u Srbiji".

Na pitanje Šolakove voditeljke Danice Vučenić da li bi sednica Evropskog parlamenta o Srbiji mogla da "pomeri stvari" oko izbora, Stefanović je izgovorio rečenicu koja je momentalno postala meta podsmeha:

- Ne, pitanje izbora će biti onog trenutka kad Vučić najzad shvati da mu te male ‘sitne fore iz Minhena’ više ne prolaze i da ta njegova klimava nada da će Tramp i Putin u Budimpešti da mu daju slamku spasa, to su sad već amaterske stvari! - izjavio je opozicionar Stefanović.

Mnogi se pitaju da li je Stefanović ozbiljan ili samo pokušava da nadmaši samog sebe u izmišljanju političkih teorija, a komentari vam sve govore...

Dok se opozicija očigledno sve teže snalazi u realnosti, Stefanović je još jednom pokazao da im fantaziranje o Vučiću ostaje jedina politička strategija.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Borko Stefanović

#Budimpešta

#Donald Tramp

#Vladimir Putin

