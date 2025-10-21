Mrdić o radu Tužilaštva za organizovani kriminal: Ne verujemo da ne bi prikrili i zaštitili Nenadićeve drugare Bojovića i Miloševića

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić kaže da je dobro što je Tužilaštvo za organizovani krimimal probudilo iz zimskog sna, ali da je loše to što ne znaju da rade svoj posao.

- Jutros sam dobio pismo iz Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK). Dobro je da se Tužilaštvo za organizovani krimimal probudilo iz zimskog sna koji traje skoro godinu dana. Loše je što ne znaju da rade svoj posao. Zahvalan sam TOK-u, jer mi traže da im dostavim dokaze o krivičnim delima koje su počinili Nebojša Bojović, predsednik Skupštine kompanije Infrastruktura i Milutin Milošević, bivši izvršni direktor kompanije Infrastruktura u slučaju nadstrešnica. To što ću ja da prikupim dokaze garancija je da TOK neće moći da skriva dokaze što je njihov uobičajeni način rada - naveo je Mrdić i dodao:

Pribavljanje ovih dokaza inače je zakonski posao TOK-a koji oni neće i ne žele da urade. A kako bi to radili kada bi istragom morali da obuhvate šefa TOK-a Mladena Nenadića, koji sedi u kafanama sa Bojovićem i Miloševićem i koji ih je zaštitio od krivične odgovornosti. Zato predlažem TOK-u da, dok ja budem radio njihov posao i prikupljao dokaze, saslušaju svog šefa Mladena Nenadića, jer on je saučesnik Bojovića i Miloševića. Mogu i da ga uhapse upravo onako kako su bez dokaza i bez krivične prijave 1.8. u 6:00 privodili ministre Momirovića i Vesića, a krivičnu prijavu su dobili na ruke dva sata kasnije i zato nisu na njoj upisali vreme prijema.

- Dopis koji sam dobio od TOK-a poslat je u nadi da kolega Komlenski i ja nećemo pokušati da pribavimo dodatne dokaze, kako bi oni rekli da zbog nas odbacuju prijavu. Na žalost TOK-a kolega Komlenski i ja poslaćemo sve što pribavimo od dokaza protiv Bojovića i Miloševića u ovo tužilaštvo, ali ćemo dokaze objaviti u javnosti kako bi svi znali šta je TOK dobio. Mi im ne verujemo da te dokaze ne bi prikrili i zaštitili Nenadićeve drugare Bojovića i Miloševića - istakao je Mrdić i naglasio:

Posle ovakvog dopisa mi im ne verujemo da oni dokaze ne bi prikrili i tako zaštitili Nenadićeve drugare Bojovića i Miloševića. Vreme odgovornosti dolazi!

Autor: S.M.