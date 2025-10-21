Dačić čestitao Vučeviću, članovima i simpatizerima SNS 17 godina postojanja stranke

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić uputio je čestitke predsedniku Milošu Vučeviću, svim članovima i simpatizerima povodom 17 godina postojanja Srpske napredne stranke.

“Povodom 17 godina postojanja Srpske napredne stranke, upućujem čestitke predsedniku Milošu Vučeviću, svim članovima i simpatizerima stranke.

Za ovih 17 godina, SNS se pokazala kao dominantna politička snaga u Srbiji, koja gradi stabilnu i prosperitetnu državu.

Socijalistička partija Srbije ponosna je na partnerstvo i prijateljstvo sa Srpskom naprednom strankom i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zajedno smo u mnogim izazovima dokazali da je moguće raditi u interesu građana, zajedno osigurati sigurnu, jaku i modernu Srbiju, i čvrsto čuvati stabilnost i bezbednost naše države.

Želim da i u godinama koje dolaze nastavite da svojom posvećenošću i energijom pokazujete put za bolju Srbiju, i da zajednički radimo u interesu svih naših građana”, navodi se u čestitki predsednika SPS Dačića.

Autor: S.M.