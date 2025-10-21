AKTUELNO

Dačić sa ruskom kolegom o daljem unapređenju saradnje

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas sa šefom Kabineta ministra za civilnu odbranu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske Federacije Nikolajem Borisovim s kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti vanrednih situacija.

Foto: Ustupljene fotografije

Dačić i Borisov su se saglasili da se i Srbija i Rusija susreću sa istim rizicima od pojava katastrofa, kao što su požari, elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće, te da je najvažnije blagovremeno reagovanje vatrogasno-spasilačkih jedinica kako bi se opasnosti po život i zdravlje ljudi, imovinu ili životnu sredinu svele na najmanju meru, a negativne posledice katastrofa što pre ublažile.

Foto: Ustupljene fotografije

Sagovornici su tokom sastanka istakli da su kontinuirane obuke vatrogasaca- spasilaca, jačanje tehničkih kapaciteta vatrogasno-spasilačkih jedinica i preduzimanje preventivnih mera ključni za sprečavanje ugrožavanja zdravlja građana i sanaciju katastrofa.

Foto: Ustupljene fotografije

Autor: S.M.

