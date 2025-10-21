Đilas protiv Lompara: Hoće zajedno da ruše Vučića, a ne zna se ko je veći lažov (VIDEO)

Nova svađa izbila je među blokaderima, ovog puta između Dragana Đilasa i Mila Lompara, pišu mediji.
Oni se međusobno optužuju za laži, a sukob je prerastao u otvorenu prepirku.
Dok jedan drugog nazivaju lažovima, građani ironično komentarišu da bi "ovakvi trebalo zajedno da ruše Vučića".
Milo Lompar laže (deo prvi) pic.twitter.com/e7BfxqUMrY— Dragan Djilas (@DraganDjilas) 21. октобар 2025.
