BLOKADERI OTIŠLI U STRAZBUR DA CINKARE VUČIĆA: On hoće da dozvoli Putinu da preleti preko Srbije umesto da ga hapsi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Tanasije Marinković, profesor blokader sa Pravnog fakulteta i Đilasov član RIK- otišao je u Strazbur da cinkari Vučića i blati Srbiju.

On je u Strazburu tvrdio da Vučić hoće da dozvoli Putinu da preleti preko Srbije na sastanak sa Trampom u Budimpešti.

"Ovaj režim nije opasan samo po Srbiju, već i po ostatak Evrope! Vidimo da se planira sastanak Trampa i Putina u Budimpešti a da bi Putin došao u Budimpeštu on mora da preleti preko Srbije. Srbija će mu po svemu sudeći dati saglasnost da preleti iako ima nalog Međunarodnog suda za njegovo hapšenje. Druge zemlje neće da mu daju saglasnost, zašto Srbija to radi?"

Autor: Iva Besarabić

