Boris Majlat ponovo zanemeo: Tužilac odbio da da odgovore na ključna pitanja građana (VIDEO)

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Boris Majlat, u društvu tužioca Branislava Lepotića, glavnog krivca za slučaj Nadstrešnica, ponovo je izbegao da odgovori na pitanja koja su od javnog značaja u Srbiji.

Upitan zašto nije procesuirao Aleksandra Olenika povodom njegovih izjava u vezi sa navodnom upotrebom zvučnog topa, a koje se mogu okarakterisati kao širenje panike, Majlat je samo nastavio nonšalantno da se šetka. On je odbio da uopšte konstatuje pitanja novinarke koja je pokušavala da dobije informacije od njega.

Budući da je Majlat sad kandidat za Visoki savet tužilaštva, očekuje se da može bar da odvoji vreme za građane. Očito, tužilac ne deli stav većine ljudi u Srbiji. Odbio je čak i da odgovori na pitanej koliko je predmeta ostalo nerešeno.

Kako da bilo ko ima poverenja u institucije ako se Majlat ovako bahati i izbegava svako konkretno pitanje o svom radu?

Autor: Iva Besarabić