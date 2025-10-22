AKTUELNO

MINISTAR SINIŠA MALI DANAS SA MISIJOM MMF-A Glavna tema razgovora tiče se SVIH GRAĐANA SRBIJE

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Delegacija Ministarstva finansija, predvođena prvim potpredsednikom vlade i ministrom finansija Sinišom Malim sastaće se danas sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Anet Kjobe.

Misija MMF-a današnjim sastancima započinje drugu reviziju aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika.

Predstavnici MMF-a boraviće u Beogradu do 30. oktobra, saopštilo je ministarstvo. Sastanak je zakazan za 15.30 časova, u zgradi Ministarstva finansija. Ministar Mali izjavio je ranije da će jedna od glavnih tema razgovora sa Misijom MMF-a biti budžet Srbije za 2026. godinu.

Autor: Jovana Nerić

#MMF

#Siniša Mali

